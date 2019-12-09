https://static.news.ru/photo/a581f6d6-1a1e-11ea-9dc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russia Look/Global Look Press

Трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений передала правительственной комиссии документы, которые должны ограничить удержание долгов с пенсий. По мнению авторов инициативы, подобные удержания нивелируют гарантированное право граждан на социальное обеспечение.

В случае принятия документа под запрет может не попасть удержание из пенсии задолженности по ЖКХ или обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, сообщает «Российская газета».

Авторы инициативы предлагают сделать «неприкосновенными» страховые пенсии по старости и инвалидности, накопительную пенсию, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пособия по временной нетрудоспособности, пенсионное обеспечение военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.