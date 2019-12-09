Фото: Nikolay Gyngazov/Russia Look/Global Look Press

Трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений передала правительственной комиссии документы, которые должны ограничить удержание долгов с пенсий. По мнению авторов инициативы, подобные удержания нивелируют гарантированное право граждан на социальное обеспечение.

В случае принятия документа под запрет может не попасть удержание из пенсии задолженности по ЖКХ или обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления, сообщает «Российская газета».

Авторы инициативы предлагают сделать «неприкосновенными» страховые пенсии по старости и инвалидности, накопительную пенсию, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пособия по временной нетрудоспособности, пенсионное обеспечение военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Росстат сообщил о росте средней пенсии в России. По данным ведомства, в России в октябре 2019 года был зафиксирован рост реальной средней пенсии (с поправкой на инфляцию) по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Он составил 2,3%. В номинальном выражении пенсии увеличились на 6,1% — до 14 205 рублей, следует из документа Росстата.

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