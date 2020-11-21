Удалёнка без скидки: можно ли вернуть деньги за онлайн-занятия

Пандемия вынудила многие вузы перейти на дистанционное обучение. Студенты-платники стали просить скидку, так как в их договоре речь идёт об очном обучении, которое по факту сегодня отсутствует. Впрочем, обязать вузы возвращать деньги после перевода на дистанционку не получится. Да и депутаты не спешат менять законодательство и предлагают студентам требовать перерасчёта через суд. Правда, шансов у таких претензий мало, признают эксперты.

Около половины всех студентов России сегодня обучаются на платной основе. С переходом на дистанционку многие из них посчитали стоимость очного обучении в этом году несправедливой. Ведь онлайн-обучение ближе, скорее, к заочной форме. А стоимость занятий очной и заочной форм существенно отличаются. Так, если обучение на очном отделении бакалавриата в России в среднем обойдется студенту в 240-260 тыс. рублей в год, то цена заочного высшего образования может быть на треть, а то на 50% ниже. В Министерстве образования уже заявили, что решение о перерасчёте должен принимать сам вуз. Однако ни один из них до сих пор не заявлял о том, что готов согласиться на скидку.

Некоторые депутаты ранее уже предложили наделить Минобрнауки полномочием обязать вузы на законодательном уровне возвращать студентам-очникам часть платы за обучение, если все их занятия были переведены в дистанционный формат из-за пандемии. Соответствующий проект даже был внесен в Госдуму. По мнению руководителя фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова, во многих институтах уровень преподавания на дистанционке упал, что, в общем-то, естественно, потому что высшая школа в РФ к такому формату пока не готова.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем в думском комитете по образованию и науке уверены: для пересчёта оплаты обучения в вузах на удалёнке законы менять не нужно. Для возврата денег там предлагают студентам самим доказывать, что дистанционное обучение было некачественным.

Сейчас существует статья 29 «Права потребителя при обнаружении недостатков оказанной услуги» в законе «О защите прав потребителя», согласно которой студент может отказаться от исполнения договора, доказав факт некачественного обучения. Тогда поставщик обязан вернуть вложенные потребителем средства. Наличие этой статьи лишает смысла новый законопроект, — заявила заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Лариса Тутова, слова которой приводит ТАСС.

При этом у студентов есть возможность предъявить вузу претензии за некачественное оказание услуг и требовать возврата части оплаты. Факт некачественного образования подтверждается при предъявлении доказательств не выполненного университетом учебного плана. Если и тогда вуз отказывается вернуть деньги, то у студента есть все права подавать в суд, полагает Тутова.

К слову, некоторые студенты уже пошли этим путем. Речь идёт о первом в России иске из-за перехода учебных заведений на дистанционный формат. В частности, по данным газеты «Коммерсант», о намерении подать групповой иск к вузу заявили студенты-платники МГУ им. Ломоносова. Они требуют снизить стоимость обучения на время дистанционного режима. В вузе, в свою очередь, заявили, что МГУ принял исчерпывающие меры, направленные на сохранение непрерывности учебного процесса в условиях пандемии.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты отмечают: стоимость образовательных услуг всегда должна рассчитываться исходя из реальных затрат того или иного учебного заведения. В противном случае студент имеет право в любой момент расторгнуть договор с вузом или потребовать пересмотра отдельных его пунктов.

Однако заставить вузы снизить стоимость обучения за переход на дистанционное образование невозможно, убеждена руководитель Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.

Это договорные отношения между учебным заведением и студентом. Но договор можно и в данном случае нужно пересматривать. И это серьёзная работа. Стороны должны сесть за стол переговоров и по каждой конкретной образовательной программе обсуждать вопрос о снижении стоимости обучения. Ирина Абанкина руководитель Института развития образования Высшей школы экономики руководитель Института развития образования Высшей школы экономики

По мнению эксперта общественного движения «Молодые юристы России» Дениса Дубовика, вариантов добиться скидки у студентов немного, а по сути всего два: либо договориться с руководством вуза об изменении договора об оказании образовательных услуг в части снижения стоимости, либо требовать того же через суд.

Вуз может либо вернуть денежные средств, которые будут считаться переплаченными, либо — что было бы сделать проще — зачесть сумму переплаты в счёт оплаты будущего семестра. Денис Дубовик эксперт общественного движения «Молодые юристы России» эксперт общественного движения «Молодые юристы России»

Вариантов выхода из положения может быть и больше. Например, учебное заведение может предложить студенту рассрочку платежей или возможность подработки, отмечает Ирина Абанкина. Ситуацию осложняет тот факт, что сами студенты из-за ограничительных мер оказались в трудном финансовом положении.

Изменилась не только форма обучения, что вызвало массу вопросов к стоимости этого обучения, изменился и бюджет студента. Молодые люди лишились возможности подрабатывать, мы знаем с какими сложностями из-за пандемии столкнулся малый бизнес, дававший студентам дополнительный заработок. В трудном положении находятся многие семьи, — говорит Абанкина.

Да и сами вузы оказались в непростой ситуации, признают эксперты. Им тоже нужно перестраиваться, инвестировать средства в информационных технологии, в то же время нагрузка на преподавателей нисколько не снизилась. По словам Дениса Дубовика, издержки учебных заведений в связи с переходом на дистанционное обучение возросли, поэтому винить их в получении некой сверхприбыли было бы неправильно.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тем не менее, добавляет юрист, образовательное учреждение имеет определённый бюджет, к тому же у него есть доступ к мерам государственной поддержки. В этом смысле здесь студенты, скорее, слабая сторона.

Основания для подачи исков в суд определённо есть, однако выиграть дело будет сложно. Прежде придётся доказывать, что качество обучения снизилось. А для этого необходимо будет привлечь экспертную организацию. Ей в свою очередь придётся сначала определить критерии, по которым можно будет оценить качество дистанционного обучения, — поясняет Дубовик.

Вернуть деньги будет сложно и по той простой причине, что вузы изменили форму обучения не по своей вине, а из-за пандемии, что является форс-мажором, то есть обстоятельством непреодолимой силы. Даже в случае отсутствия такого пункта в договоре на оплату обучения, институт может сослаться на Гражданский кодекс и отказать в удовлетворении жалобы.

В каждом отдельном случае нужно пытаться договориться, уверена Ирина Абанкина. Сегодня особенно нужно беречь будущих медиков, обучающихся на платной основе, предоставив им все возможности для продолжения обучения, считает эксперт.