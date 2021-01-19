Убытки из-за «Северного потока — 2» для Украины составят $1,5 млрд

https://static.news.ru/photo/5358db3c-5a6d-11eb-bbd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/nordstream2

На Украине подсчитали убытки из-за «Северного потока — 2». Министр финансов страны Сергей Марченко оценил его в $1,5 млрд.

Это потеря ресурсов и потеря рабочих мест — всего примерно 1,5 миллиарда долларов в год, — цитирует его Der Standart.

По словам Марченко, из-за «Северного потока — 2» Киев утратит свои транзитные возможности, а инфраструктура будет простаивать.

Ранее руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил что транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему страны уменьшился в 2020 году на 38% — до 55,8 млрд кубометров. Предыдущие годы объём поставок газа составлял не менее 90 млрд при проектной мощности в 146 млрд кубометров.

На данный момент загрузка трубопровода через Украину составляет 30%. В перспективе этот газовый маршрут могут оставить как резервный для диверсификации рисков. Это сократит доходы Киева от транзита российского газа на миллиарды долларов.

В конце 2019 года РФ и Украина договорились о продолжении транзита газа на пять лет. Согласно контракту, «Газпром» будет прокачивать в первый год 65 млрд кубометров и по 40 млрд кубометров в последующие годы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Киеве подсчитали потери от запуска газопровода «Северный поток — 2». По мнению аналитика Института стратегических исследований Юрия Корольчука, прокачка газа по нему может начаться уже в 2021 году. Причём голубое топливо будет поставляться даже в те страны, которые не покрывались «Северным потоком» и «Турецким потоком». В этом случае у России отпадёт необходимость в транзите газа через Украину. Заработать на пятилетнем контракте не получится, украинская ГТС будет работать только на самоокупаемость.