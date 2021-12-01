«У нас вариантов нет»: экономист о неизбежности введения налога на углерод

Российским властям придётся наводить порядок в сфере экологии и вводить налог на углерод в отраслях с высокими парниковыми выбросами. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил экономист Николай Кульбака. По его мнению, у России других вариантов нет, иначе Европа заставить платить «бешеные штрафы» за продажу российской продукции, произведённой не по экологическим стандартам. Ранее Всемирный банк предложил властям РФ ввести налог на углерод для достижения углеродной нейтральности.

Сейчас фактически по всему миру начинается серьёзная борьба с выбросами. Европа этим занимается очень активно, поэтому здесь вопрос очень простой, если Россия не будет играть по этим правилам, тогда эти правила будут устанавливаться при приобретении её товаров. Либо мы сами наводим порядок в своей экологии, либо нас заставляют платить бешеные штрафы за продажу нашей продукции, произведённой не по экологическим стандартам. Это то, что сейчас происходит практически по всему миру. У нас вариантов нет, — сказал Кульбака.

Он сравнил мировую ситуацию с вредными выбросами с коммунальным общежитием, в котором кто-то мусорит и не убирает, а остальные жильцы поддерживают частоту.

Экономист считает, что налог на углерод простимулирует российские власти убрать грязные производства. Правда, чиновники будут всячески откладывать введение этого налога, пока их «не прижмёт очень сильно», уверен эксперт.

Сопротивляться можно будет максимум пять лет. Европа в течение нескольких лет будет готова ввести налог на нашу продукцию. Общая борьба со всемирным потепление и с экологическими загрязнениями — это вопрос выживания человечества. Это будущее наших детей, будущее чистого мира. Сейчас мы просто проедаем экологию будущих поколений, — отметил эксперт.

Ранее аудиторская компания KPMG пришла к выводу, что российские экспортёры могут заплатить не менее €33,3 млрд в 2025–2030 годах из-за климатического налога на поставляемые из России товары. Согласно базовому сценарию налог будет введён в 2025 году. Его распространят на прямые выбросы парниковых газов, при непосредственном производстве продукции. Существует также оптимистичный сценарий, по которому налог введут только в 2028 году и будет взимать лишь с разницы между фактическими выбросами СО2 при производстве товаров и эталонным объёмом ЕС.