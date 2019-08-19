Компания Twitter в своём блоге сообщила, что перестанет размещать в социальной сети рекламу государственных СМИ.
Аккаунты таких СМИ смогут свободно использовать Twitter для общения с обществом, однако не будут пользоваться нашими рекламными продуктами, — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что компании будут проинформированы об изменениях в ближайшее время. У них будет 30 дней на прекращение использования рекламных продуктов в соцсети, сообщает
Как ранее писал News.ru, компания Google оставила без внимания три запроса Роскомнадзора об удалении с сервиса YouTube видеоролика, оскорбляющего герб и флаг России.