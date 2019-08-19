https://static.news.ru/photo/b2f27828-c329-11e9-a7d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Twitter в своём блоге сообщила, что перестанет размещать в социальной сети рекламу государственных СМИ.

Аккаунты таких СМИ смогут свободно использовать Twitter для общения с обществом, однако не будут пользоваться нашими рекламными продуктами, — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что компании будут проинформированы об изменениях в ближайшее время. У них будет 30 дней на прекращение использования рекламных продуктов в соцсети, сообщает RNS .

Как ранее писал News.ru, компания Google оставила без внимания три запроса Роскомнадзора об удалении с сервиса YouTube видеоролика, оскорбляющего герб и флаг России.