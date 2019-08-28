https://static.news.ru/photo/2ec667aa-c980-11e9-b1f6-fa163e074e61_660.jpg Болгария, София Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Национальный институт статистики Болгарии выяснил, что число иностранных туристов за июль 2019 года снизилось на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего «расстроил» турпоток из РФ — «поредел» на 15,7%.

Всего в июле 2019-го республику посетили около 115 тысяч жителей РФ. Исследователи также сообщили, что 60,1% путешественников, отдохнувших в стране, являются гражданами Евросоюза, что на 5,2% меньше, чем годом ранее, передаёт портал « Русская Болгария ».

Как сообщал News.ru, Россия оказалась на девятом месте по числу выезжающих за границу туристов в 2018 году. Представители РФ чаще всего посещали турецкий курорт Анталья, а также Паттайю и Пхукет в Таиланде.