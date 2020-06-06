Туроператоры высказались о передаче Ростуризма кабмину

https://static.news.ru/photo/9192e4a6-a785-11ea-8cf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Передачу Ростуризма в прямое подчинение правительству туроператоры оценили как рост значимости отрасли для экономики. Теперь ведомство само будет разрабатывать правовые нормы в сфере регулирования туризма и осуществлять надзор за деятельностью туроператоров.

Решение было воспринято как положительное.

Туристическая отрасль приветствует это решение, считает его правильным и крайне важным для дальнейшего развития индустрии туризма в России. Указ знаменует еще большее признание государством значимости туристической отрасли для экономики страны, — говорится в заявлении Ассоциации туроператоров России.

До этого момента Ростуризм относился к Минэкономразвития. Туризм, в частности, признан одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. Так, падение оборота в этой сфере достигло 95–100%, объём недополученных доходов превысил 1,5 трлн рублей. В отрасли заняты более 2,5 млн человек, а в летний сезон показатель обеспеченности работой возрастает в разы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) перешло из ведения Минэкономразвития в прямое подчинение правительству России, следует из указа президента. Владимир Путин обосновал решение «совершенствованием госуправления в сфере туризма и туристской деятельности».