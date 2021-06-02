Туроператоры прогнозируют рекордный скачок цен на российских курортах

https://static.news.ru/photo/ca383714-c329-11eb-b302-96000091f725_660.jpg Фото: Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press

Рост цен на 30% ожидается на российских курортах, если не возобновится авиасообщение с Турцией и Египтом. Такое мнение высказал директор турагентства Сергей Агафонов в интервью «Известиям».

По данным специалиста, мест на российских курортах уже почти нет, а ёмкость курортов Краснодарского края и Крыма ограничена, они не вмещают всех желающих.

Обязательно нужно открывать какое-то массовое направление, чтобы у людей была возможность отдохнуть, — говорит глава турагентства.

Особенно цены подскочат к августу, уверен Агафонов. И этот процесс начнётся уже сейчас, так как до конца июня в Турцию точно не будет рейсов, а с открытием Египта ситуация тоже не ясна.

Эксперты считают, что упростить жизнь туристам могло бы открытие стран, которые готовы принимать россиян: Греция, Кипр, Хорватия. Однако, рейсы в эти страны неудобны для путешественников. Так, в Хорватию самолёты летают в Загреб, который удалён от популярных курортных городов. В Марокко туристам тоже нужны рейсы в города, приспособленные для отдыха, а не в Рабат. В Грецию россияне тоже могут попасть только через Афины, а это некурортное направление.

Уже сейчас россияне бронируют туры на вторую половину июля в Сочи, Симферополь, Анапу и Геленджик. Загрузка отелей на уровне «четыре-пять звёзд» находится на уровне 90% и выше, цены там уже выросли на 30-100%.

Как сообщалось ранее, в период майских выходных расходы россиян на туристические путёвки выросли почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший объём расходов эксперты зафиксировали в Москве, Подмосковье, Краснодарском и Красноярском краях.