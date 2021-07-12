Туризм назвали самой пострадавшей отраслью в период пандемии

Отрасль туризма во время пандемии пострадала больше всего. Ограничения привели к тому, что люди просто оставались дома, но это дало толчок для переориентирования людей на внутренний туризм. Об этом на IV Столыпин-форуме в Москве во время сессии «Антикризисные путешествия. Открываем новую Россию» рассказала старший научный сотрудник Центра территориального и городского развития РАНХиГС Наталия Белякова.

Ограничения между странами вынудили жителей остаться дома в отпуск и в праздничные дни. Это также заставило обратить внимание на внутренний туризм, оценить его работу и последствия пандемии, — отметила эксперт.

По её словам, не всем регионам нужен туризм. При этом в тех местах, где он необходим, должно быть максимальное его обоснование.

Однако продвижение и реклама туризма на сегодняшний день стала настолько дорогой, что по стоимости может сравняться со сферой шоу-бизнеса. То есть расходы на рекламу иногда становятся чуть ли не дороже производства самого продукта, сообщил эксперт в маркетинге территорий, аналитик Андрей Сулейков.

В свою очередь, поддерживая тему туризма, ресторатор Дмитрий Левицкий рассказал, что в большинстве стран люди любят свою национальную кухню. В России это отношение совсем другое, так как люди не любят её и не готовы идти за ней в ресторан. Однако, если люди смогут полюбить свои традиционные блюда, то и иностранцы по-настоящему их оценят.

Национальную кухню могут поддержать фестивали, в которых будет отражена культура того или иного региона, — добавила основатель «Бюро Сесиль» Сесиль Рог.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска, в ходе Столыпинского форума в Москве, призвал уменьшить уровень потребления в мире, назвав этот шаг путём к равновесию. По его мнению, вместо пропагандируемой сейчас идеи наращивания доходов и стимулирования потребления необходимо проповедовать концепцию умеренного потребления.