Туристы пожаловались на отказ в страховке из-за алкогольного опьянения

Турагентства обратились в Роспотребнадзор из-за многочисленных жалоб клиентов на отказ предоставлять медицинские услуги по страховке. В частности, это касается случаев алкогольного опьянения, пишет «Коммерсант».

Турагенты отметили рост жалоб туристов на страховые компании, уклоняющиеся по условиям заключённых договоров от выполнения обязательств по оказанию помощи туристам <...>. Речь идёт, в частности, о ситуациях, в которые попадают туристы в состоянии алкогольного опьянения, — говорится в письме гендиректора сервиса OnlineTur.ru Андрея Бородина в надзорное ведомство.

В обращении содержится просьба проверить условия страхования отдыхающих, которые выезжают за границу. В частности, из-за отсутствия закреплённого механизма определения степени опьянения для компенсации расходов за оказанную медицинскую помощь за рубежом туристы сталкиваются со злоупотреблениями.

Например, россиян просят пройти тест на уровень алкоголя и в случае положительного результата просто отказывают от выплат. А включение в типовые договоры страхования рисков полученных из-за алкоголя травм может существенно поднять стоимость услуг.

На сегодня все полисы в турпакетах включают в себя пункт о том, что полученная в состоянии алкогольного опьянения травма не является страховым случаем.

Однако порядок определения опьянения туриста не регламентирован. В правилах нет критериев определения опьянения, хотя при этом гостям в отелях и на экскурсиях могут предлагаться слабоалкогольные напитки. Потому туристам в спорных случаях, скорее всего, придётся защищать свои интересы в судах.

Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала, какие туры чаще всего бронируют россияне на новогодние праздники. Это Куба, Турция, ОАЭ, Мальдивы, Доминикана и Крым.