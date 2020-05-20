Турцию перестал интересовать российский газ

https://static.news.ru/photo/152c1958-9aa8-11ea-9695-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/via Globallookpress.com

Экспорт российского газа в Турцию в марте составил 210 млн кубометров. Это в семь раз меньше по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Если сравнивать объёмы поставок с 2018-м годом, то они снизились в 14 раз. Турция перестала занимать одну из лидирующих позиций в числе клиентов «Газпрома» и сейчас переместилась во второй десяток.

В качестве основных причин снижения экспорта российского сырья в Турцию называются общее падение спроса из-за пандемии, аномально тёплая зима, а также резко возросшие объёмы закупок Анкарой сжиженного природного газа (СПГ) у Алжира, Нигерии, Катара и США. Последнее объясняется рекордным снижением цен на данное сырьё, что позволяет ему конкурировать с трубопроводным газом.

Эксперты предполагают, что второй квартал 2020 года станет наиболее трудным для экспорта отечественного газа. После этого возможно постепенное улучшение ситуации, сообщает «Российская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что западные СМИ предрекли России победу над США в битве за европейский рынок газа. Преимущество Штатов основано на дешевизне сланцевого газа. Однако оно может быть утрачено из-за снижения числа буровых вышек по причине кризиса и падения спроса на нефть.