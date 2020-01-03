https://static.news.ru/photo/a9b2a3aa-3070-11ea-b4fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: turkstream.info

Поставки российского газа в Болгарию и на запад Турции уже осуществляются через газопровод «Турецкий поток», который официально откроется только 8 января. Об этом свидетельствуют данные информационной платформы ENTSOG.



С начала года через новую точку приёма-сдачи газа на границе Турции и Болгарии «Странджа 2/Малкочлар» подаётся 20–25 млн кубометров в сутки. При этом примерно половина этого газа возвращается в Турцию через прежнюю точку поставок — «Странджа/Малкочлар». Ранее поставки газа в Болгарию осуществлялись через Украину, Молдавию и Румынию (по Трансбалканскому газопроводу). Теперь они полностью прекращены, свидетельствуют данные «Булгартрансгаза».

Смена точки приема-сдачи газа с румынской границы на пункт на турецкой границе произошла по соглашению болгарского газового дистрибьютора Bulgargaz EAD с ООО «Газпром экспорт». Благодаря этой сделке Bulgargaz ожидает сэкономить примерно $46 млн: на транзите через Румынию и за счёт меньшего расстояния транспортировки по самой Болгарии. Болгарская компания обещает снижение тарифов для потребителей, а также планирует договориться с российской стороной об удешевлении поставок.

«Турецкий поток» — проект газопровода из России в Турцию через Чёрное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Ранее Болгария заявила о готовности к транспортировке российского газа в Северную Македонию и Грецию, писал NEWS.ru.