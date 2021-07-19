Турчак призвал снизить цены на овощи за две недели

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что необходимо добиться снижения цен на овощи в торговых сетях в течение двух недель. Об этом он сообщил на совещании, посвящённом ситуации с ростом цен на продовольствие.

Политик отметил, что следует разработать комплекс мер, чтобы подобная проблема в будущем больше не повторялась.

Нужно чтобы мы в течение ближайших двух недель увидели снижение цен на овощи, чтобы это отразилось на ценниках в торговых сетях, — подчеркнул Турчак.

При этом задача по снижению цен на овощи состоит из двух этапов. Первый этап заключается в текущем снижении цен, которого необходимо добиться. Покупатели в ближайшее время должны увидеть уменьшение стоимости на так называемый «борщевой набор», отметил политик.

Второй этап — разработка специального комплекса мер, которые не позволят повториться данной проблеме. При этом партия готова оказывать всю необходимую помощь торговым сетям и сельхозпроизводителям, чтобы решить задачу.

Ранее стало известно, что рост цен на бананы побил пятилетний рекорд. Цены на бананы, по данным Росстата, достигли максимальных за пять лет значений. Стоимость продукта начала резко расти в феврале, когда цена одного килограмма выросла до 86,7 рубля.