Трубная металлургическая компания выкупит оставшиеся акции ЧТПЗ

https://static.news.ru/photo/fe3c591e-8652-11eb-ab59-96000091f725_660.jpg Фото: tmk-group.ru

Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила сделку по покупке 86,54% акций ПАО «ЧТПЗ» у контролирующего акционера Андрея Комарова. Новые владельцы хотят выкупить оставшиеся акции.

Группа ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод) — российская металлургическая группа. ТМК собирается оптимизировать загрузки мощностей и логистических расходов, а также расширить ассортимент выпускаемой продукции и роста операционной эффективности бизнеса.

В периметр сделки вошли производственно-сбытовые и сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также иные активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ПАО «ЧТПЗ», — говорится в сообщении ТМК.

При этом нефтесервисный дивизион ГК «Римера» в периметр сделки не вошёл.

Владельцам оставшихся 13,46% акций ПАО «ЧТПЗ» будет выставлена оферта без указания цены. На сегодняшний день акции ЧТПЗ торгуются на бирже по цене 310 рублей за одну штуку (в лоте 10 акций). На новостях о продаже контрольного пакета их стоимость выросла уже на 26% за последний месяц.

Ранее стало известно, что Трубная металлургическая компания (ТМК) сохраняет планы на IPO американского дивизиона. Об этом заявил замглавы компании по стратегии и развитию Владимир Шматович. Он отметил, что ТМК планирует первичное размещение акций (IPO) американского дивизиона — IPSCO. В компании видят существование определённого потенциала развития на фоне неприсоединения США к сделке ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. В рамках Дня инвестора Шматович заявил, что ситуация зависит от рынка, но всё развивается по графику, писал NEWS.ru.