Троих генералов и десятерых бизнесменов в Петербурге обвинили в коррупции СКР обвинил троих генералов МВД из Петербурга в создании ОПГ и взяточничестве по 10 эпизодам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

СКР обвинил троих петербургских генералов в получении взяток под видом пожертвований в подконтрольный фонд, передает «Фонтанка». В ходе разбирательства также возбуждены дела о даче взяток в отношении десяти коммерсантов.

По данным СКР, бывший начальник полицейского главка Санкт-Петербурга Сергей Умнов в 2013 году создал и возглавил организованную преступную группу с целью получения взяток от десяти гендиректоров коммерческих МРЭО города, прекративших свою деятельность в ноябре 2020 года. Средства поступали под видом пожертвований в подконтрольный фонд содействия программам ГУВД. Вместе с Умновым в ОПГ входили его заместитель по тылу генерал Иван Абакумов, начальник ГИБДД Санкт-Петербурга Алексей Семенов и начальник правового отдела ГИБДД Елена Копьева, передает 47news.

«Фонтанка» отмечает, что упомянутый фонд был создан в 2007 году задолго до назначения Умнова на должность главы городского УМВД. Подобные фонды создаются для предсказуемого целевого использования средств, но в СКР настаивают, что с 2011 года это противоречило закону «О полиции», согласно которому финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности МВД возможно только за счет бюджета.

Ранее началось разбирательство в отношении экс-министра социальной политики Нижегородской области Натальи Исаевой, которую подозревают в том, что она возвела коттедж за счет средств, выделенных на постройку жилья для детей с инвалидностью. Чиновница получала взятки в виде строительных материалов от директора местного детдома на общую сумму более 2 млн рублей. Уход с должности главы министерства Исаева объяснила «личными обстоятельствами», но известно, что в последний рабочий день к ней приходили сотрудники ФСБ.