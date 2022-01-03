Транзит российского газа в Словакию через Украину сократился втрое

Транзит российского газа через Украину в Словакию сократился в три раза с начала текущего года, сообщили ТАСС в дирекции компании Eustream. Так, 3 января было прокачено только 26 млн кубометров газа, при том, что технические мощности станции позволяют прокачивать ежедневно до 184 млн кубометров.

Прокачка российского газа в Словакию через нашу газораспределительную станцию в городе Вельки-Капушаны на границе с Украиной с 31 декабря 2021 года сократилась примерно в три раза, — отметил словацкий газотранспортный оператор.

По его данным, 31 декабря в Словакию поступило 84 млн кубометров газа, 1 января — 49 млн, 2 января — 35 млн, а 3 января — 26 млн. При этом технические мощности словацкой газораспределительной станции позволяют прокачивать ежедневно до 184 млн кубометров газа.

Ранее экс-руководитель компании «Нафтогаз» Андрей Коболев не исключил, что Украина будет вынуждена воровать российский газ из трубы, если уровня импорта горючего не хватит для покрытия суточных дефицитов.

По мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, в этой ситуации Россия разорвёт действующую договорённость с Киевом.

Транзитный контракт сроком на пять лет Россия и Украина подписали в конце 2019 года. Документ гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в оставшиеся четыре.