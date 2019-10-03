https://static.news.ru/photo/2c0fd80a-e5de-11e9-8768-fa163e074e61_660.jpg Фото: Транснефть/vk.com

Вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов заявил, что загрязнение российской нефти в трубопроводе «Дружба» было неприятным исключением из правил. Сейчас делается всё, чтобы избежать таких инцидентов в будущем, заверил он, выступая на Российской энергетической неделе.

Что касается стабильности, к которой рынок привык с точки зрения сорта Urals, то, безусловно, мы всё-таки не то что надеемся, а хотим заверить рынок, что это неприятное исключение, которое в последующем благодаря тем мероприятиям, которые нами реализуются, и которые ещё предстоит реализовать <...> избежать таких инцидентов в будущем, — ответил Андронов на вопрос ведущего о влиянии ЧП с «Дружбой» на надёжность качества российской нефти.

19 апреля в «Белнефтехиме» пожаловались на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals. В компании заявили, что к ним поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, которое превышает допустимые значения. 25 апреля Белоруссия и Польша приостановили транзит сырья. Компании «Транснефть» и «Роснефть» обвинили в случившемся друг друга.

Ранее вице-президент «Роснефти» Отабек Каримов заявил, что полностью оценить ущерб от инцидента пока нельзя. Это связано с тем, что ещё не реализована загрязнённая нефть, отгруженная в танкеры в Усть-Луге, писал News.ru.