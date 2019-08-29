https://static.news.ru/photo/40fab3f0-ca51-11e9-902e-fa163e074e61_660.jpg Фото: transneft.ru

Чистая прибыль корпорации «Транснефти» по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) за первые шесть месяцев 2019 года выросла на 22,4% по сравнению с первым полугодием 2018-го. Она составила 112,728 млрд рублей.

При этом выручка выросла на 12,3% до 520,284 млрд рублей, передаёт ПРАЙМ со ссылкой на отчёта компании.

«Транснефть» оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов в России и за рубеж по системе магистральных трубопроводов. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (они полностью находятся в собственности РФ), а 21,45% — привилегированные.

Вместе с тем, как ранее писал News.ru, во втором квартале 2019 года прибыль «Транснефти» была ниже, чем в первом. Причиной этого стал инцидент с нефтепроводом «Дружба», куда попало загрязнённое сырьё.