16+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Трамп рассказал о своей роли в борьбе с «Северным потоком — 2»

06:24, 04 июля 2021
Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось значительно затруднить строительство газопровода «Северный поток — 2». С таким утверждением политик выступил на митинге в штате Флорида, сообщает ТАСС.

Я остановил их трубопровод. Трубопровод был самым главным источником доходов для России. И я остановил его [строительство], — отметил Трамп.

Он добавил, что нынешний хозяин Белого дома Джо Байден напротив не препятствует реализации проекта.

Этот парень немедленно дал ему зелёный свет, — пояснил Трамп.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп выступил перед сторонниками на митинге в штате Флорида, вновь обвинив демократов в разрушении страны. Он также заверил собравшихся, что мог бы избавить США от энергетической зависимости от Ближнего Востока и России.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео