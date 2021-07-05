Трамп рассказал о своей роли в борьбе с «Северным потоком — 2»

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Глава агрохолдинга «Мираторг» Виктор Линник высказался против заморозки цен на продукты. По его мнению, мера, принятая в начале года, не возымела никакой пользы, пишет РБК.

Заморозка цен нивелирует мотивы к развитию, уверен олигарх. Когда вы начинаете жёстко заниматься регулированием цен — на то же масло подсолнечное по всей цепочке, не будет там мотива развиваться. Не...