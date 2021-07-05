Трамп рассказал о своей роли в борьбе с «Северным потоком — 2»
Евгений Бугров
Евгений Бугров
06:24, 04 июля 2021
Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось значительно затруднить строительство газопровода «Северный поток — 2». С таким утверждением политик выступил на митинге в штате Флорида, сообщает ТАСС.
Я остановил их трубопровод. Трубопровод был самым главным источником доходов для России. И я остановил его [строительство], — отметил Трамп.
Он добавил, что нынешний хозяин Белого дома Джо Байден напротив не препятствует реализации проекта.
Этот парень немедленно дал ему зелёный свет, — пояснил Трамп.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп выступил перед сторонниками на митинге в штате Флорида, вновь обвинив демократов в разрушении страны. Он также заверил собравшихся, что мог бы избавить США от энергетической зависимости от Ближнего Востока и России.