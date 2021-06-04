Торгпред Азербайджана: готовимся к производству вакцины «Спутник V»

Торговый представитель Азербайджана в Российской Федерации Руслан Алиев в интервью NEWS.ru рассказал об основных сферах, в которых сейчас развивается торговое и экономическое сотрудничество с Москвой.

— Каковы ваши впечатления от форума и, самое главное, ваши ожидания? Подобные встречи — это всегда налаживание новых связей, развитие сотрудничества...

— Не надо забывать, что весь прошлый год мы практически не общались в живом формате. Все встречи проходили в онлайне, а порой не всегда можно было выйти и в онлайн. То, что форум состоялся — это уже большой прорыв. Мы соскучились, мы хотели общаться.

Со многими людьми, с которыми мы здесь встречаемся, мы уже в той или иной форме контактируем. Мы уважительно относимся к Петербургскому форуму. Азербайджанскую делегацию возглавляет наш вице-президент господин Мустафаев. Повестка у нас насыщенная. Наше сотрудничество с Российской Федерацией, с партнёрами из других стран мы постоянно расширяем. И, как вы знаете, после окончания освободительной войны в Азербайджане появились новые возможности для сотрудничества, в первую очередь, сотрудничество в области инвестиций на освобождённой территории, а это ни много ни мало порядка 20% площади Азербайджана. И я больше чем уверен, что наши ожидания от форума оправдаются, а итоги встреч, возможно, даже превзойдут эти ожидания.

Руслан Алиев Сергей Булкин/NEWS.ru

— Если говорить про торговлю, какие здесь точки соприкосновения возникли после пандемии? Я имею в виду с Россией. Сейчас все говорят об экономике новой реальности...

— Товарооборот двух стран по сравнению 2019 годом немного упал, но несущественно. И мы позитивно смотрим в будущее. Во-первых, мы ожидаем, что восстановим его, и скажу даже больше — мы уверены, что нарастим его.

— А по цифрам?

— О цифрах мне сейчас говорить сложно. Однако я могу сказать точно, за несколько лет до пандемии сложился тренд на рост. Так, с 2017 по 2020 год объём ненефтяного экспорта из Азербайджана в Россию увеличивался на 15--25% ежегодно.

Как напомнил господин Мустафаев, у нас открываются новые магистрали, соединяющие Азербайджан и Россию, в 2019 году был построен и запущен в эксплуатацию мост через реку Самур. Неправильным было бы говорить о том, что ничего позитивного не происходило в 2020 году. Всё то, что было заложено в договорённостях президентов двух стран, выполняется, в том числе по экономической повестке.

— А что скажете по поводу недавно открывшегося фармзавода в Азербайджане?

— На заводе уже выпускается определённая продукция, в прошлом году акционеры завода несколько раз приезжали в Азербайджан. И, насколько мне известно, на площадке завода планируется запуск российской вакцины.

Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency/Global Look Press

— На форуме инвестициям посвящается очень много внимания. О них говорят в контексте восстановления экономического роста, в контексте цифровизации бизнеса, даже в контексте факторов, сдерживающих инфляцию. Какую роль инвестиции сегодня играют в Азербайджане?

— В Азербайджане главным инвестором остаётся государство. Безусловно, без инвестиций сложно ожидать какого-то экономического роста. Мы это понимаем и наращиваем объём инвестиций, тем более речь идёт об освобождённых территориях. Что касается внешних инвестиций, то это тема очень непростая. Азербайджан на протяжении многих лет работает над тем, чтобы быть привлекательным для зарубежных инвесторов, но международная конкуренция остаётся высокой. Мы ожидаем и хотим, чтобы к нам приходили новые инвесторы и партнёры, но это процесс непростой и многолетний.

— То есть вы над этим работаете?

— Обязательно. Привлечение инвестиций в Азербайджан — одна из главных тем на нашей повестке наряду с развитием торгово-экономических отношений и наращиванием товарооборота между странами. У нас очень много промышленных парков, агропарков, и освобождённая азербайджанская территория, которая «оголена» — это практически чистое поле, заминированное поле, которое предстоит разминировать и только потом застраивать.

И Азербайджан решил пойти здесь инновационным путём. Планируется перешагнуть через определённый этап развития и сразу перейти к развитию на территории нового трендового направления — инновационных, «зелёных» технологий. Направление это очень важное с учётом всей климатической и низкоуглеродной повестки.

— Понятно, что нефть играет огромную роль в экономике страны, сегодня очень много говорили об энергопереходе. Как у вас с этим дела обстоят? Готовы ли двигаться в этом направлении?

— Естественно. Во-первых, Азербайджан подписал Парижское соглашение по климату. Это непростой путь, но уже безвозвратный. Европа задала тренд, моду, если хотите. Все понимают необходимость сокращать выбросы парниковых газов. ЕС заявил о планах по сокращению на 55% до 2030 года. В начале этого года США официально вернулись в Парижское соглашение. До 2060 года на углеродную нейтральность планирует выйти Китай. Азербайджан не может оставаться в стороне. Мы постоянно работаем над реализацией целей устойчивого развития, большую работу проводят государственные институты. Только это далеко не простой путь. Можно ходить и заявлять: «Мы сделаем так-то и так-то», только нужно всегда соблюдать баланс между экономикой настоящего и экономикой будущего.

Руслан Алиев Сергей Булкин/NEWS.ru

— Это должно быть выполнимо, сегодня об этом говорили главы российских компаний...

— Конечно. Это очень и очень дорого. Поэтому тут надо взвешенно подходить к этому вопросу. Но то, что этот переход необходим, — это даже не обсуждается. За последние лет сто человечество нанесло немалый урон природе. Как я уже говорил, на освобождённых территориях будет выстраиваться «зелёная» экономика.

— Возвращаясь к теме сотрудничества с Россией. В каких областях можно было бы его развивать?

— Есть потенциал для наращивания товарооборота между странами. Активно развивается транспортное сообщение, возможно сотрудничество по Каспию, общие проекты в сфере энергетики, огромный потенциал у туристической сферы.

Если мы будем поэтапно и устойчиво развивать сотрудничество в этих направлениях, этого будет достаточно для того, чтобы в ближайшие годы и даже десятилетия отношения между Азербайджаном и Россией оставались такими же тёплыми, добрососедскими и экономически выгодными.