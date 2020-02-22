https://static.news.ru/photo/4b4af9b2-554f-11ea-a3bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерствам финансов и транспорта РФ до 31 марта поручено представить в правительство предложения об использовании средств с акцизов на моторное топливо для финансирования работ по развитию автодорог в регионах, а также строительство мостов и путепроводов.

Проработать вопрос направления средств, полученных от взимания акцизов на моторное топливо, на финансирование субъектами РФ мероприятий по приведению в нормативное состояние и строительству искусственных сооружений на автомобильных дорогах, — говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте правительства.

На заседании правительства РФ уже одобрены основные направления и показатели этой программы. В неё вошли разделы по реконструкции, капремонту и ремонту находящихся в аварийном и предаварийном состоянии мостов и путепроводов, а также по строительству путепроводов.

Как писал NEWS.ru, правительство РФ одобрило программу ремонта аварийных и ветхих мостов до 2024 года. На восстановление 2 тыс. мостов и строительство новых путепроводов будет потрачено 379,9 млрд рублей. Предусмотрено строительство 170 путепроводов в 36 регионах РФ. На эти работы направят около 143 млрд рублей. Минтранс почти вдвое сократил эту программу: изначально планировалось отремонтировать 3,9 тыс. мостов.