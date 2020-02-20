https://static.news.ru/photo/f2dcaf96-53cd-11ea-b09f-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

Правительство РФ одобрило программу ремонта аварийных и ветхих мостов до 2024 года. На восстановление 2 тыс. мостов и строительство новых путепроводов будет потрачено 379,9 млрд рублей.

Программой предусматривается приведение в нормативное состояние более 2 тыс. аварийных мостов протяжённостью 115 тыс. погонных метров, работы будут проводиться в период 2020–2024 годов в 81 субъекте РФ, — цитирует ТАСС министра транспорта Евгения Дитриха.

Кроме ремонта мостов по программе предусмотрено строительство 170 путепроводов в 36 регионах РФ. На эти работы направят около 143 млрд рублей.

Ранее Дитрих заявил, что Минтранс почти вдвое сократил эту программу: изначально планировалось отремонтировать 3,9 тыс. мостов.

Как писал NEWS.ru, самодельный мост в дагестанском селе Бежта обрушился, не выдержав тяжести четырёх припаркованных автомобилей. Пострадавших в результате инцидента нет. Владельцы стоявших на нём машин в это время находились в местной мечети. Предполагается также, что одной из причин обрушения могла стать ветхость конструкции.