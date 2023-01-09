«Топчется на месте»: глава Союзлегпрома о развитии легкой промышленности РФ Глава Союзлегпрома Разбродин: легкая промышленность «топчется на месте» из-за падения рынка

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Легкая промышленность в России «топчется на месте» из-за общего падения рынка и импорта, а также ухода зарубежных компаний, рассказал НСН президент Союзлегпрома Андрей Разбродин. Он скептически отнесся к словам спикера Госдумы Вячеслава Володина о росте производства одежды в стране и пояснил, что в развитие отрасли никто не вкладывался более 30 лет. Эксперт уточнил, что рост доли российских производителей одежды на фоне ухода иностранных компаний не может говорить о развитии легкой промышленности.

Понятно, что за счет общего падения рынка, ухода зарубежных компаний, падения импорта и других факторов при том же объеме российского производства доля отечественной продукции на нашем рынке растет. Но при этом объем производства не вырос, отрасль топчется на месте. Повторюсь: чтобы увеличить объем, в отрасль надо вкладываться, — пояснил Разбродин.

Эксперт отметил, что в России есть возможности для развития легкой промышленности по аналогии с сельским хозяйством. Он напомнил, что в конце 2000-х были приняты меры для поддержки сельскохозяйственной отрасли и в результате ситуация кардинально изменилась. Глава Союзлегпрома отметил, что на данный момент никаких программ по развитию легкой промышленности не разрабатывается, при том, что они могли бы серьезно оказать заметный эффект.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что более 75% зарубежных компаний продолжили свою деятельность в России в 2022 году. По его данным, по итогам 2022 года производство одежды увеличилось на 42%, лекарств — на 15%. Спикер Госдумы подчеркнул важность того, чтобы бизнес был ориентирован на Россию, а заработанные деньги оставались в стране.