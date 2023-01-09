Володин назвал число оставшихся в России иностранных компаний Володин: более 75% зарубежных компаний остались в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Более 75% зарубежных компаний продолжили свою деятельность в России в 2022 году, заявил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, те организации, которые ушли из РФ, терпят миллиардные издержки, а их место заняли отечественные фирмы.

75,9% иностранных компаний осталось в России. Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат. Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки. Наши отечественные предприятия заполняют освободившиеся ниши, наращивают объемы, — написал Володин.

Он утверждает, что по итогам 2022 года производство одежды увеличилось на 42%, лекарств — на 15%. Другие отрасли он в пример не привел. Спикер Госдумы подчеркнул важность того, чтобы бизнес был ориентирован на Россию, а заработанные деньги оставались в стране.

Для этого власти сделали обязательным создание юридического лица в РФ для компаний, занимающихся разработкой недр, месторождений нефти и газа. Кроме этого, теперь запрещено иностранное участие в концессиях, связанных с транспортной инфраструктурой и перевозками. Также Госдумой в первом чтении был принят проект, который не разрешает офшорным компаниям быть концессионерами в сфере ЖКХ.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что подавляющее большинство стран мира, в том числе и партнеры РФ по БРИКС, ШОС и ОДКБ, не присоединились к антироссийским санкциям и продолжают развивать сотрудничество с Москвой. По его словам, в число дружественных России вошли страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.