Лавров рассказал о странах, которые не присоединились к санкциям против РФ Лавров: подавляющее большинство стран мира не присоединилось к санкциям против России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Подавляющее большинство стран мира, в том числе и партнеры РФ по БРИКС, ШОС и ОДКБ, не присоединились к антироссийским санкциям и продолжают развивать сотрудничество с Москвой, заявил на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, которые приводит ТАСС, в число дружественных России вошли страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Против нашей страны развязана настоящая гибридная война, но в то же время подавляющее большинство государств мира — в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке — не присоединились к антироссийским санкциям, поскольку руководствуются прежде всего своими коренными национальными интересами, — сказал он.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предложил допустить на российский финансовый рынок Китай и Иран, а также упростить доступ иностранному бизнесу, что могло бы способствовать укреплению отечественной экономики. Еще одной важной мерой он назвал стимулирование спроса на импорт, особенно высокотехнологичный. Поставки такой продукции могут быть налажены из тех же дружественных стран за счет адресных выплат, льготного кредитования и стимулов по накоплению товарных запасов. Это подхлестнет перестройку производственных процессов и позволит быстрее преодолеть последствия разрушения привычных логистических цепочек.