Томский чиновник восемь лет получал зарплату за «мертвую душу» СКР: в Томске задержали главу департамента по культуре по подозрению в мошенничестве

Фото: Следственное управление СК РФ по Томской области

В Томске задержан начальник областного департамента по культуре по подозрению в мошенничестве в крупном размере, говорится в сообщении, опубликованном на сайте СУ СКР Томской области. По версии следователей, чиновник, будучи директором колледжа социально-культурных технологий, с сентября 2009 года по июнь 2017-го получал зарплату за сотрудника, который не работал в учреждении. Общая сумма похищенных путем присвоения денежных средств составила 900 тысяч рублей.

По предварительным данным, с сентября 2009 года по июнь 2017 года было совершено хищение денежных средств ОГАПОУ «ГКСКТИИ», выделявшихся на оплату заработной платы сотруднику данного учреждения, фактически не выполнявшему трудовых функций за весь период трудоустройства. Сумма похищенных средств составила не менее 900 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Вскоре в отношении чиновника изберут меру пресечения. Следователи допрашивают свидетелей, а также проводят обыски на рабочем месте подозреваемого и у него дома. Имя чиновника не называется.

Ранее столичные следователи задержали бывшего замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн рублей при участии в проекте «Пушкинская карта». Ранее о махинациях с использованием Пушкинских карт президенту Владимиру Путину рассказал директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Согласно его докладу, были незаконно освоены порядка 100 млн рублей.