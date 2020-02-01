https://static.news.ru/photo/1cce1d0c-44d9-11ea-aeb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Трубная металлургическая компания (ТМК) в своём проспекте еврооблигаций предупредила инвесторов о рисках и потенциальном ухудшении инвестиционного климата из-за предложенных президентом России Владимиром Путиным поправок в Конституцию.

Копия проспекта попала в распоряжение РБК. В документе отмечается, что любые будущие политические реформы в РФ или нестабильность могут привести к неопределённости среди инвесторов и ухудшению экономической обстановки, что, в свою очередь, может повлечь бегство капиталов.

ТМК в документе также напоминает о протестных выступлениях в России: против повышения пенсионного возраста в 2018 году, против ограничений в интернете в марте 2019 года и вызванные недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму летом 2019 года.



В компании пояснили, что формулировки проспектов еврооблигаций, как правило, пытаются включить все потенциальные риски для инвесторов. Также описывать все гипотетические политические и экономические опасности в юрисдикциях, к которым относится заёмщик, является стандартной юридической практикой, уверяют в ТМК.

Президент России Владимир Путин предложил ряд поправок в Конституцию РФ в ходе своего ежегодного обращения к Федеральному собранию 15 января. Как сообщал NEWS.ru, в тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.