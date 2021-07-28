Титов расскажет Генпрокуратуре о вмешательствах в бизнес

Бизнес-омбудсмен будет информировать Генеральную прокуратуру о попытках необоснованного вмешательства в бизнес со стороны контролирующих органов, сообщил журналистам уполномоченный президента РФ по правам предпринимателей Борис Титов. Об этом сообщается на сайте уполномоченного.

Поводом для заявления стало письмо заместителя генпрокурора Юрия Пономарева, который поддержал инициативу омбудсмена по совместному мониторингу реализации закона о государственном и муниципальном контроле. Этот закон вступил в силу 1 июля 2021 года.

В рамках мониторинга представители федерального бизнес-омбудсмена будут сообщать прокурорам о нарушениях прав предпринимателей, включая подмену контроля внепроцессуальными проверками и административными расследованиями. В свою очередь, прокуроры будут обязаны максимально использовать потенциал региональных бизнес-омбудсменов и межведомственных рабочих групп и оперативно пресекать случаи необоснованного вмешательства контролирующих органов в деятельность предпринимателей.

Ранее Борис Титов предложил снизить на 50% размер штрафов для российских малых и средних предприятий и самозанятых в связи с пандемией коронавируса. По его мнению, необходимо установить дифференцированные суммы взысканий в процентах от выручки хозяйствующего субъекта за определённый период. Кроме того, Титов предлагает ввести систему предупреждений за первое нарушение в случае, если оно не привело к причинению вреда жизни и здоровью людей.

Он призвал также постепенно уменьшать количество статей КоАП РФ, «исключить одновременное административное наказание организации и её должностного лица» и изменить систему налогообложения бизнеса при росте рабочих мест. Бизнес-омбудсмен предложил компенсацию государством части страховых взносов работодателю при превышении установленных порогов по количеству занятых и освобождение от уплаты страховых взносов микропредприятия на первые полгода.