Титов рассказал о теневых схемах бизнесменов в локдаун

Большинство российский предприятий не стремятся во время локдауна использовать теневые схемы экономии расходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки», предоставленные аппаратом бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова. Об этом пишет РИА Новости.

Больше половины респондентов (53,3%) заявили, что не сталкивались с таким поведением, — говорится в сообщении.

Остальная часть опрошенных (46,7%) отметили, что знают о подобных схемах. При этом 13,1% рассказали, что число использующих теневые манипуляции незначительное, 17,3% считают, что схемы использует каждый второй бизнесмен, и ещё 16,4% заявили ,что без теневых махинаций обойтись не удаётся никому.

Конечно, это всего лишь опрос. Однако отвечали люди не про себя, а про конкурентов, поэтому результатам можно верить, — прокомментировал результаты исследования Титов.

По его словам, государство уже отладило все системы контроля за ведением бизнеса. Поэтому, по словам бизнес-омбудсмена, оно оказывает значительную поддержку предпринимателям.

Ранее последний день локдауна, 7 ноября, наступил в отдельных регионах России. Большинство субъектов отказались продлевать нерабочие дни, ссылаясь на определённую стабилизацию эпидемиологической обстановки.