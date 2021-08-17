Титов раскрыл масштабы коронавирусного урона для российского бизнеса

Коронавирусная пандемия и ограничительные меры, связанные с COVID-19, привели к закрытию менее 3% предприятий по всей России. Слова уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова приводит ТАСС.

Отмечается, что большинство представителей российского бизнеса сумели справиться с пандемией даже в наиболее пострадавших областях национальной экономики. Однако ситуация в стране по-прежнему остаётся напряжённой, подчеркнул Титов.

По его мнению, отечественный бизнес так и не восстановил в полном объёме докризисные показатели, продолжая расти незначительными темпами. При этом спрос на товары различных категорий распределяется неравномерно. Так, рынок авиабилетов и авиаперевозок показывает быструю динамику восстановления, а розничная торговля, наоборот, показывает медленный прирост.

Основной проблемой, c которой сталкивается российский бизнес, Титов назвал привлечение к ответственности, в том числе уголовной, небольших предприятий после проверок использования грантовых средств. В частности, Титов посетил некоторых таких предпринимателей, вынужденных находиться в волгоградских СИЗО за подобного рода «нарушения».

Ранее бизнес-омбудсмен предложил новые меры поддержки пострадавшего от пандемии российского бизнеса. По словам Титова, малым и средним предприятиям в настоящее время необходима новая программа кредитования под 2% с компенсацией задолженности при сохранении занятости.