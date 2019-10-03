https://static.news.ru/photo/bfb2c11a-e5d6-11e9-b726-fa163e074e61_660.jpg Борис Титов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что дело в отношении основателя и сотрудников инвестиционного фонда Baring Vostok должно быть закрыто в связи с данными финансовой экспертизы.

По его словам, экспертиза установила, что рыночная стоимость акций компаний International Financial Technology Group (IFTG), которые были переданы банку «Восточный» в счёт погашения кредита в 2,5 млрд рублей составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 млрд рублей.

По нашему мнению, сегодня вообще отпало официальное обвинение, потому что есть экспертиза, — отметил Титов.

Он добавил, что дело должно быть либо закрыто, либо фигурантам предъявят новые обвинения.

Ранее омбудсмен посетил троих фигурантов, находящихся в СИЗО-4 «Медведь». Он отметил, что у них хорошие условия, однако Иван Зюзин, Ваган Абгарян и Максим Владимиров не могут общаться с родственниками, что недопустимо, передаёт ТАСС .

В феврале был арестован основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. Следствие считает, что он участвовал в схеме хищения 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Согласно этой версии, Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд. ПКБ решило вернуть долг через отступные — 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд руб. Как считает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тысяч рублей.

Как писал News.ru, министр финансов Антон Силуанов прокомментировал ситуацию вокруг Калви, который является фигурантом дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».