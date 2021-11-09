Титов предложил отменять ограничения в ресторанах с привитым персоналом

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил отменять ограничения в регионах по заполняемости и времени работы ресторанов при вакцинации 90% персонала. Логики в комплексе введённых антиковидных мер немного, сообщили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена по итогам его встречи с представителями отрасли.

В ходе дискуссии вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов рассказал, что принятые в регионах антиковидные нормы порой противоречат друг другу. Так, одновременно с системой допуска посетителей по QR-кодам вводятся ограничения по работе в вечернее и ночное время, а также по заполняемости залов.

В ответ Титов предложил отменить ограничения по рассадке людей и времени работы в том или ином заведении, если санитарные противоэпидемические нормы полностью соблюдаются, а 90% его штата вакцинированы. Кроме того, бизнесу нужны дополнительные меры поддержки в четвёртом квартале 2021 года из-за введённых антиковидных мер, считает он.

Можно было бы говорить о реструктуризации, отсрочке налогов за этот период, об отсрочке арендной платы для арендаторов государственной и муниципальной собственности, как это было в прошлом году, — предположил омбудсмен.

Он также предложил перевести программу кредитования пострадавшего бизнеса в форму субсидий и делать кредиты невозвратными, если заёмщик выполнил условие по сохранению штата.

Ранее стало известно, что большинство российских предприятий не стремятся использовать теневые схемы экономии расходов во время локдауна, свидетельствуют результаты проса, предоставленного аппаратом Титова. Исследование показало, что 53,3% бизнесменов не сталкивались с таким поведением, 13,1% рассказали, что число использующих теневые манипуляции незначительное. 17,3% респондентов считают, что схемы использует каждый второй бизнесмен, ещё 16,4% заявили, что без теневых махинаций обойтись не удаётся никому. Сам омбудсмен заявил, что государство уже отладило все системы контроля за ведением бизнеса и оказывает значительную поддержку предпринимателям.