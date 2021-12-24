Тирасполь: мы готовы вернуть долг «Газпрому», но Кишинёв не даёт согласия

Лидер Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что Тирасполь готов оплатить долг «Газпрому» в 7,5 миллиарда долларов, однако для этого ему необходимы прямые договорные отношения с компанией, на которые должен дать согласие Кишинёв. Такого разрешения он не получил, передаёт РИА Новости.

Мы готовы с «Газпромом» рассмотреть вариант оплаты. Это, скажем так, может быть любой период времени, главное — сам факт согласия оплаты за этот долг, и мы от него не отказываемся, — сказал он.

Красносельский отметил, что он отправил письмо премьер-министру Молдавии Наталье Гаврилице с просьбой предоставить лицензию на прямые отношения с компанией, а также специальные коды для поставок газа в Приднестровье напрямую от «Газпрома».

Но ответа нет. По большому счёту есть отказ на данные правовые отношения. Поэтому здесь Молдова опять же поступает как-то двояко. Первое, они не хотят нам давать самостоятельность, чтобы мы сами платили за газ Российской Федерации. А второе, они говорят, что это долг как бы не наш. Но оно и понятно, что не ваш, но дайте нам тогда возможность оплатить. Не дают. Вопрос опять же повисает в воздухе, — отметил лидер Приднестровья.

Выборы президента в непризнанном Приднестровье прошли в середине декабря, на них победил Красносельский, набрав почти 80% голосов.