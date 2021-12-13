ЦИК Приднестровья: Красносельский получил более 79% голосов избирателей

Центральная избирательная комиссия непризнанной Приднестровской республики сообщила о том, что по предварительным данным, на выборах побеждает действующий президент Вадим Красносельский. Он набрал 79,4% голосов, пишет ТАСС.

По предварительным итогам выборов Вадим Красносельский получил в ходе голосования 79,4% голосов", - сообщили в ЦИК.

Согласно озвученным данным, единственный соперник Красносельского, депутат районного совета Григориополя Сергей Пынзарь набрал 11.8%, ещё 8,8 % бюллетеней были признаны недействительными. Итоговая явка избирателей составила 143 054 человек (35,2%). При этом в Молдавии не признали самого факта проведения голосования, назвав его нелигитимным.

Своей задачей переизбранный президент Приднестровья назвал попытку выстраивания диалога с Молдавией. При этом от неё требуется выполнение ранних договорённостей.

Ранее российского политолога Наталью Нарочницкую не пустили в страну пограничные службы Молдавии. В самом ведомстве заявили о том, что не знают причин этого. Политолог связала данное решение с тем, что она должна была присутствовать в качестве наблюдателя от Общественной палаты на выборах президента Приднестровья.