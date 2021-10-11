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Тинькофф Банк вошёл в число системно значимых банков

15:02, 11 октября 2021
Тинькофф Банк вошёл в число системно значимых банков Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
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Тинькофф Банк вошёл в число системно значимых кредитных организаций в 2021 году. Включение его в этот список, как пояснили в ЦБ, обусловлено многими факторами. Об этом говорится на официальном сайте Центробанка РФ.

Новым участником перечня системно значимых кредитных организаций в 2021 году стало АО «Тинькофф Банк», — говорится в сообщении.

Регулятор также отметил, что у Тинькофф Банка обширная клиентская база, а показатели роста превышают среднерыночные значения. Теперь в перечень системно значимых входят 13 банков, доля которых составляет 77% активов всего российского банковского сектора.

При этом по порядковому номеру эта кредитная организация находится на десятом месте в списке. Первые три занимают ЮниКредит Банк, Банк ГПБ и Совкомбанк соответственно.

Ранее основатель TCS Group (головная компания Тинькофф Банка) Олег Тиньков договорился с Минюстом США об урегулировании предъявленных ему налоговых претензий. Соединённые Штаты обвиняли бизнесмена в сокрытии активов на $1 млрд при отказе от гражданства в 2013 году.

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