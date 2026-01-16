Тимур Турлов рассказал, с чем не должны мириться современные финтехи

Гендиректор и основной акционер Freedom Holding Corp. Тимур Турлов выступил в Лондоне на международном банковском саммите, организованном Financial Times. Мероприятие объединило представителей крупнейших банковских групп, технологических компаний и регуляторов, стало площадкой для обсуждения будущего финансовой инфраструктуры в условиях цифровизации. Freedom Holding Corp. выступил генеральным партнером форума, подчеркнув активное участие в глобальной дискуссии о трансформации банковской сферы.

Банки между прошлым и будущим

Главной темой сессии с Турловым стал вопрос жизнеспособности устаревших банковских систем. По его словам, многие финансовые институты до сих пор опираются на архитектуру, сформированную десятилетия назад, тогда как ожидания клиентов и скорость рынка изменились кардинально.

Глава Freedom Holding Corp. отметил, что технологии перестали быть вспомогательным элементом — они формируют суть банковского бизнеса. Цифровые платформы, супераппы и экосистемный подход сегодня уже постепенно вытесняют разрозненные сервисы, тем самым заставляя банки переосмысливать свои операционные модели.

«Мы видим, как классический банк трансформируется в цифровую инфраструктуру, где клиент получает доступ ко всем услугам в одном пространстве», — заявил Тимур Турлов, говоря о глобальном тренде в секторе.

Опыт масштабирования: от нишевого игрока к лидеру рынка

Предприниматель также привел пример развития Freedom Holding Corp., который, по его мнению, наглядно демонстрирует потенциал цифровой трансформации. Компания начинала путь в условиях высокой конкуренции и ограниченных ресурсов, однако ставка на технологии и клиентский опыт позволила ей быстро изменить позиции на рынке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тимур Турлов отметил, что рост стал возможен не за счет агрессивного расширения штата или копирования чужих решений, а благодаря системному пересмотру различных процессов и отказу от инерционного мышления. Такой подход, как отметил Турлов, крайне важен особенно для банков, работающих на развивающихся рынках.

Искусственный интеллект и новая модель управления

Особое внимание в дискуссии было уделено роли искусственного интеллекта. Тимур Турлов считает, что ИИ все чаще воспринимается как универсальный инструмент повышения эффективности, при этом на практике его внедрение требует серьезных управленческих изменений.

По его словам, традиционные иерархии плохо сочетаются с логикой цифровых продуктов, в работе с которыми ценится скорость экспериментов и автономность команд. В Freedom Holding Corp. предпочтение отдается небольшим самостоятельным группам, каждая из которых отвечает за конкретное направление и результат.

«Когда компания растет, избыточная иерархия начинает тормозить развитие. Нам ближе модель, в которой команды могут быстро принимать решения и не ждать согласований на каждом уровне», — прокомментировал Тимур Турлов.

Риск как инструмент

Говоря о стратегии роста, руководитель холдинга затронул одну из самых чувствительных тем для финансового сектора — управление рисками. Он заявил, что стремление к развитию обязательно связано с ошибками, это неизбежно, однако именно отношение к ним определяет устойчивость бизнеса.

По мнению Тимура Турлова, компаниям важно допускать разумный уровень риска, но при этом жестко отделять управляемые решения от хаотичных действий. В этом контексте он сформулировал принцип, который стал одним из самых цитируемых на саммите.

«В финансах нельзя позволить себе роскошь терпимости к некомпетентности. Ошибки возможны, но отсутствие профессионализма — нет. Риски нужно учитывать осознанно и уметь ими управлять», — отметил предприниматель.

Экосистема без единственного фокуса

На вопрос о приоритетах при построении цифровой экосистемы Тимур Турлов ответил, что в современных условиях жесткая иерархия задач часто уступает место параллельному развитию нескольких направлений одновременно. Технологии, продукты, сервисы и клиентский опыт должны эволюционировать одновременно, иначе компания рискует отстать, считает Турлов.

Тимур Турлов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Такой подход требует высокой гибкости и готовности работать в условиях неопределенности, но именно он, по словам предпринимателя, позволяет сохранять конкурентоспособность на быстро меняющемся рынке в современном обществе.

Вместе с Тимуром Турловым в сессии приняли участие представители ключевых европейских и международных организаций, включая Commerzbank и технологическую группу Reply. Участники обсуждали, как сочетать инновации с требованиями регуляторов и ожиданиями клиентов, не жертвуя стабильностью.