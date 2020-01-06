После скачка стоимости Brent выше $70 за баррель цены на нефть немного сократили подъём впервые с сентября 2019 года. Это произошло на фоне растущей напряжённости между США и Ираном.
На Лондонской бирже ICE Futures стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent к 14:00 мск составляет $69,51 за баррель, что на $0,91 (1,33%) выше цены на закрытии предыдущей сессии. В ходе торгов 6 января цена Brent поднималась до $70,74 за баррель.
Как писал NEWS.ru, на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани по приказу президента США Дональда Трампа и последовавшей напряжённости в отношениях Вашингтона и Тегерана курс акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco снизился до минимальных значений с момента первичного публичного предложения (IPO) 11 декабря.
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