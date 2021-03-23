Telegram опроверг инвестиции РФПИ в компанию

https://static.news.ru/photo/9a0a192c-8bed-11eb-9d60-96000091f725_660.jpg Фото: Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) не вкладывал деньги в мессенджер Telegram, заявил вице-президент IT-компании Илья Перекопский.

РФПИ не инвестировал в облигации организации. Он опроверг участие фонда в инвестиционной кампании в разговоре с журналистами РБК. Аналогичную информацию он позже сообщил изданию VTimes.

Накануне представитель РФПИ сообщил журналистам, что фонд принимал участие в инвестиции в Telegram совместно с компанией Mubadala Investment Company, которая принадлежит государству Арабские Эмираты.

РФПИ был создан правительством России в 2011 году.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров объявил, что сервис привлёк больше $1 млрд. Для этого руководство продало облигации компании крупнейшим инвесторам мира. По его словам, получение денег позволит продолжить глобальный рост сервиса, сохраняя независимость и ценности. Кроме того, они будут «подписывать» анонсированную ранее стратегию монетизации мессенджера, писал NEWS.ru.