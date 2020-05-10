Театры и музеи получат налоговые послабления

https://static.news.ru/photo/39e4a46e-92c3-11ea-8b34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России утвердило перечень видов деятельности, при осуществлении которых театры, музеи и библиотеки могут претендовать на обнуление налога на прибыль.

Так, театры могут рассчитывать на льготы при подготовке и показе спектаклей, концертов, проведение фестивалей, конкурсов, экскурсий и других культурных мероприятий.

Для музеев нулевая ставка налога будет распространяться на деятельность по изучению предметов и коллекций, экспертизу культурных ценностей, их реставрацию и консервацию. Сюда же относятся мероприятия, направленные на популяризацию объектов культурного наследия.

Библиотекам нулевая налоговая ставка будет полагаться при осуществлении библиографической и информационной деятельности, организации и проведении культурно-массовых мероприятий, экспертизы книжных памятников.

Документ подписан исполняющим обязанности премьер-министра Андреем Белоусовым 8 мая и опубликован на сайте кабмина. Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с начала 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах для медработников и представителей малого и среднего бизнеса. Первым разрешается не платить НДФЛ со стимулирующих выплат во время борьбы с коронавирусом, вторым - не учитывать при расчёте налога на прибыль предоставленные из бюджета субсидии в рамках противостояния пандемии.