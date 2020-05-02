Экономика

«Татнефть» сократила добычу нефти в апреле на 18%

16:33, 02 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководство российской компании «Татнефть» решило приступить к сокращению нефти, не дожидаясь вступления в силу соглашения ОПЕК+.

Производство нефти в компании в апреле снизилось почти на 18%. В «Татнефти» считают, что это поможет «нивелировать напряжение на отраслевом рынке до восстановления спроса на нефть».

Компания сохраняет возможности по быстрому восстановлению добычи при соответствующих рыночных условиях, — сообщили ТАСС в «Татнефти».

Страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Общее же сокращение в мире может достигнуть 19 млн баррелей.

Как писал NEWS.ru, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, комментируя сделку ОПЕК+, отметил, что сокращение добычи нефти даст РФ преимущества в виде резервных мощностей, которые усилят позиции страны в переговорных процессах в будущем.

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