Дюков: сокращение добычи нефти позволит РФ создать резервные мощности

https://static.news.ru/photo/bd639ebc-8bb1-11ea-b30d-fa163e074e61_660.jpg Александр Дюков Фото: Ministry of Energy Russia/Global Look Press

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков, комментируя сделку ОПЕК+, отметил, что сокращение добычи нефти даст РФ преимущества в виде резервных мощностей, которые усилят позиции страны в переговорных процессах в будущем.

Сокращая добычу нефти мы создаём мощности, которые могут быть востребованы тогда, когда появится спрос на соответствующие дополнительные объемы нефти. И, безусловно, создание дополнительных резервных мощностей усиливает наши переговорные позиции, поскольку мы знаем, что они в рамках ОПЕК+ определяются, первое, объемами добычи, а во-вторых — резервными мощностями, которыми располагают страны — производители нефти, — рассказал глава компании в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что сократить добычу нефти в таких объёмах сложно, но это решаемая задача.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Минэнерго России изучило несколько вариантов изменения законодательства для поддержки нефтеперерабатывающей отрасли. Однако обстановка в секторе не такая сложная, как в электроэнергетике, рассказал глава министерства Александр Новак. Он добавил, что снижение глобального спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса составляет от 20 до 30 млн баррелей в сутки.