Минэнерго обсудило меры поддержки нефтепереработки в России

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Минэнерго России изучило несколько вариантов изменения законодательства для поддержки нефтеперерабатывающей отрасли. Однако обстановка в секторе не такая сложная, как в электроэнергетике, рассказал глава министерства Александр Новак.

Один раз в два дня мониторим ситуацию вместе с нашими нефтяными компаниями и нефтеперерабатывающими [заводами] по ситуации на рынке. Здесь также проработан ряд предложений, касающихся корректировки отдельных нормативно-правовых актов, — приводит слова политика ТАСС.

Он добавил, что снижение глобального спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса составляет от 20 до 30 млн баррелей в сутки.

Ранее NEWS.ru писал, что цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае—июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.