Новак: спрос на нефть из-за коронавируса упал на 20-30 млн баррелей в сутки

https://static.news.ru/photo/f4768326-7d04-11ea-8940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снижение глобального спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса составляет от 20 до 30 млн баррелей в сутки. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

В результате того, что две трети населения планеты находится в режиме самоизоляции и принимаются беспрецедентные меры правительствами всех стран по борьбе с распространением COVID-19, это повлияло на снижение спроса. Сегодня, наверное, мы находимся в наиболее активной фазе снижения спроса на нефть. По разным оценкам, это снижение составляет от 20 до 30 млн баррелей в сутки, — цитирует ТАСС чиновника, выступившего во время телеконференции с депутатами Госдумы.

Ранее NEWS.ru писал, что цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае—июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.