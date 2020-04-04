Табачные фабрики «Филип Моррис» в Краснодаре восстановили работу

https://static.news.ru/photo/be8ef110-7612-11ea-a1b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-президент «Филип Моррис» по корпоративным вопросам Сергей Слипченко сообщил о том, что табачные фабрики компании в Краснодаре возобновили свою работу, а фабрики в Ленинградской области ждут решения о восстановлении производства.

После разъяснения правительства РФ, дополнительных рекомендаций Минпромторга и принятых решений органами исполнительной власти Краснодарского края фабрика АО «Филип Моррис Ижора» в Краснодаре сегодня возобновила работу. Мы ждем решения относительно работы фабрики в Ленинградской области и готовы возобновить производство и на этой площадке в любое время, — привели слова Сергея Слепченко в ТАСС.

Он отметил, что компания проводит все необходимые профилактические меры по безопасности среди сотрудников: ограниченное количество работников, измерение температуры, санитарная обработка, а также выдача средств индивидуальной защиты.

Мы рассчитываем, что после получения разъяснений и рекомендаций правительства, органы исполнительной власти в соответствующих субъектах РФ примут необходимые меры, которые позволят нам возобновить производство и бесперебойные поставки, чтобы в дальнейшем продолжать обеспечивать потребителей табачной продукцией в полном объёме, — процитировали Сергея Слепченко в ТАСС.

Он также подчеркнул, что сейчас в розничной торговле нет проблем, в наличии есть вся продукция компании.

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