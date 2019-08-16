https://static.news.ru/photo/0f2a066a-c023-11e9-a084-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Более трети жителей России (37%) предпочитают хранить имеющиеся сбережения в нацвалюте.

Американскую валюту считают более выгодным вариантом 20%, а 15% отдают предпочтение евро. Таковы данные опроса, проведённого исследовательским центром портала Superjob.ru.

Примерно десятая часть россиян (11%) выбирает в качестве вложения средств британский фунт стерлингов, японскую иену и китайский юань.

Курс доллара по отношению к рублю регулярно отслеживают 24% опрошенных. Большинство из них (33%) составляют те, кто имеет ежемесячный доход в диапазоне от 30 до 49,9 тысячи рублей.

О том, что колебания валют их не интересуют, заявили 62% респондентов, сообщает « Интерфакс ».

Опрос проводился 12–14 августа в 348 населённых пунктах страны. В нём приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

Ранее News.ru писал, что россияне стали чаще копить средства в иностранной валюте. Объём таких вкладов в банках за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 9% и составил $96 млрд. Темпы вкладов в рублях составили всего 2,5%.