Свет и отопление: россиян предупредили о возможном подорожании

Тепловая и электроэнергия в России могут подорожать из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году, в письме в Минэкономразвития и Минпромторг предупреждает замминистра энергетики Анатолий Яновский.
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Пересмотр ставок утильсбора повлечёт за собой рост себестоимости угля, а это станет ещё одним фактором для роста тарифов на отопление, а в некоторых субъектах РФ — на электроэнергию.
Эксперты считают, что такое подорожание негативно скажется на экономике страны и ускорит инфляцию.
Ранее NEWS.ru сообщал, что цены на электричество в России бьют рекорды. Стоимость электроэнергии на оптовом рынке выросла до максимального значения за пять лет. Казалось бы, спрос из-за пандемии заметно упал и это должно было бы сбить цену. Однако рыночному механизму на этот раз помешали нерыночные надбавки.