Свет и отопление: россиян предупредили о возможном подорожании

https://static.news.ru/photo/6c20c22e-7642-11eb-881a-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Тепловая и электроэнергия в России могут подорожать из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году, в письме в Минэкономразвития и Минпромторг предупреждает замминистра энергетики Анатолий Яновский.

Об этом сообщают «Известия». Издание отмечает, что повысить утильсбор на специализированную технику (такую как бульдозеры и экскаваторы), а также на автомобили намерено в 2021 году правительство РФ. В письме отмечается, что данная мера приведёт к «увеличению финансовой нагрузки на организации горнодобывающей промышленности».

Пересмотр ставок утильсбора повлечёт за собой рост себестоимости угля, а это станет ещё одним фактором для роста тарифов на отопление, а в некоторых субъектах РФ — на электроэнергию.

Эксперты считают, что такое подорожание негативно скажется на экономике страны и ускорит инфляцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цены на электричество в России бьют рекорды. Стоимость электроэнергии на оптовом рынке выросла до максимального значения за пять лет. Казалось бы, спрос из-за пандемии заметно упал и это должно было бы сбить цену. Однако рыночному механизму на этот раз помешали нерыночные надбавки.