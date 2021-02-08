С мегаваттов нет спроса: почему в России дорожает электричество

Цены на электричество в России бьют рекорды. Стоимость электроэнергии на оптовом рынке выросла до максимального значения за пять лет. Казалось бы, спрос из-за пандемии заметно упал и это должно было бы сбить цену. Однако рыночному механизму на этот раз помешали нерыночные надбавки. Тарифам на электроэнергию для населения ничего не грозит, так как они регулируются государством, напоминают в Минэнерго. Впрочем, как выяснил NEWS.ru, не всё так однозначно.

Стоимость электроэнергии в России по итогам прошлого года выросла до максимальных значений за последние пять лет. Подорожание произошло несмотря на сильнейшее за десять лет падение спроса, пишет «Коммерсант» со ссылкой на обзор регулятора энергорынков «Советы рынка». Последний отдельно оценивал стоимость электроэнергии (реально выработанные киловатт-часы) и мощности (плата за готовность генерирующих компаний поставить энергию в сеть). При этом цена поставок мощности электроэнергии увеличилась, а суточная стоимость электроэнергии на рынке вперёд (РСВ), напротив, снизилась. Из этих двух показателей формируется так называемая одноставочная цена.

В европейской части России и на Урале одноставочные цены на оптовом рынке поднялись на 3,4%, в Сибири рост составил 0,6%. Вместе с тем цены на мощность за прошлый год подскочили выше инфляции: в первой ценовой зоне сразу на 14,3%, а во второй — на 7,1%.

Платёж за мощность включает обязательные нерыночные надбавки — в основном за строительство электростанций по механизму договоров поставки мощности (ДПМ). В 2020 году общая стоимость мощности составила около 810 млрд рублей, из них 558 млрд рублей пришлось на надбавки, которые, в свою очередь, распределялись на меньшее число потребителей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост энергоцен при снижении спроса возмутил промышленность. В Сообществе потребителей энергии посчитали, что увеличение цены при сокращении спроса и избытке мощностей противоречит рыночным законам, лишь усугубляя спад и замедляя восстановление экономики.

А между тем в 2021 году цены могут подняться ещё выше: в европейской части России и на Урале — на 3,8%, а в Сибири — на 13,4%. В среднем по стране этот рост составит 5,6%, прогнозируют эксперты.

Безусловно, рыночный фактор снижения спроса по законам экономики должен снимать определённую часть стоимости для стимулирования потребителей. Однако если мы говорим про такую сферу экономики, как энергетика, то спрос здесь далеко не единственный фактор, влияющий на цену. В силу специфики отрасли существенные затраты операторов ложатся на поддержание и ремонт сетевой инфраструктуры, что в условиях нашего сложно прогнозируемого климата и обилия природных аномалий объясняет рост затрат на подобные работы. Дмитрий Пономарёв кандидат экономических наук, преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН кандидат экономических наук, преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН

По словам Пономарёва, цена на электроэнергию (цена рынка на сутки вперёд — РСВ) для конечного промышленного потребителя складывается из нескольких компонентов: затрат за потреблённую электроэнергию, цены мощности и оплаты услуг на передачу сетевых компаний. Если потребитель розничный, то он дополнительно оплачивает сбытовую надбавку. В финальной цене примерно 60% — это электроэнергия плюс мощность. 35–40% — оплата услуг по передаче (для потребителей, подключённых по высокому напряжению). Из этих 60% РСВ — это примерно 30%. Падение спроса могло повлиять только на цену РСВ. При этом рост цены на газ оказывает обратное действие на цену РСВ, поэтому ожидать снижения цены электроэнергии для конечного промышленного потребителя неоправданно, объясняет Пономарёв.

В Минэнерго уже прокомментировали ситуацию с тарифами на электроэнергию. Там, в частности, подчеркнули, что её стоимость на оптовом рынке не влияет на тарифы для населения, потому что они регулируются государством.

Рост цены оптового рынка произошёл в рамках инфляции, и никаким образом рост цены оптового рынка не отражается на тарифах на электроэнергию для населения, — пояснил заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс.

Рост тарифов на электроэнергию для рядовых потребителей действительно ограничен уровнем инфляции, проблема лишь в том, что инфляция существует на каждом уровне производства и в итоге влияет на общую стоимость сильнее, чем это преподносится государством, замечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Обычно так быстро и резко опровержения от чиновников о том, что всё якобы под контролем, не приходят. Чем быстрее «прилетает» реакция от уполномоченных чиновников на определённые события, тем больше вероятность того, что событие, которое ими опровергается, произойдёт. А раз цены регулируются государством, значит, будет или снижен контроль за отпускными ценами, либо в расчёты цены будет закладываться инфляция в своих реальных значениях, которые как минимум в полтора раза выше озвучиваемых. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

По мнению Кричевского, к росту тарифов гражданам готовиться всё же придётся, если не в этом году, то в ближайшие пару лет точно. Если подорожание случится в 2021 году, то цены для потребителей могут вырасти примерно на 5–5,5%, в 2022 году — ещё на 7–8%, прогнозирует он.