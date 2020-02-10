Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое может принять участие в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2», вышло из дальневосточного порта Находки и отправилось в Сингапур. Об этом свидетельствуют данные портала Vesselfinder. Эту информацию также подтвердил источник в «Газпроме», «дочка» которого занимается эксплуатационным управлением корабля. Однако американцы задумались о новых санкциях в отношении потребителей голубого топлива, из-за чего трубопровод может быть проложен напрасно.

Как стало известно, краново-монтажное трубоукладочное судно ушло из Находки вечером 9 февраля. В порт Сингапура (город-государство) оно прибудет 22 февраля.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в январе заявлял о том, что «Северный поток — 2» достроят собственными силами. В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» он отмечал, что технологических препятствий для осуществления данного проекта без привлечения иностранных компаний нет. Правда, признал, что «это потребует несколько большего времени».

Министр энергетики РФ Александр Новак в декабре прошлого года сообщал о том, что газопровод может быть достроен судном «Академик Черский». Однако необходима его дополнительная подготовка к работам на Балтике. В настоящее время «Газпром» уже выбрал подрядчика для дооснащения корабля, следует из данных на сайте госзакупок. Максимальная стоимость работ может составить 874 млн рублей. Дооснастка оборудованием, предположительно, будет произведена именно в Сингапуре.

Александр Новак Сергей Булкин/NEWS.ru

Также о том, что «Северный поток — 2» реально достроить без привлечения возможностей зарубежных фирм, ранее говорил и президент Владимир Путин. Он признавал при этом, что окончание процесса в таком случае сдвинется на несколько месяцев.

Между тем Новак в своей авторской статье в журнале министерства «Энергетическая политика» рассказал о том, что Россия ощущает мощную поддержку европейских партнёров по проекту «СП-2».

Напомню, что решение о его строительстве в 2012 году принималось совместно с европейскими потребителями, в проекте участвуют пять иностранных компаний — Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall. Поэтому есть понимание, что мы все несём солидарную ответственность за его скорейшую реализацию. И мы ощущаем мощную поддержку европейских партнёров, — заверил министр.

Газовый трубопровод будет проложен по дну Балтийского моря параллельно с уже существующим «Северным потоком». Страны (Германия, Дания, Финляндия, Швеция), через территориальные воды которых проходит «СП-2» , дали своё разрешение на проведение соответствующих работ. Берлин рассчитывает, что проект стоимостью свыше $10 млрд получится закончить в весьма «разумные сроки». Для этого ФРГ намерена использовать инструменты дипломатии.

Напомним, что в конце прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны, включающем положение о санкциях в отношении «Северного потока — 2», и, в частности, против тех компаний, которые согласились принять в этом участие. Реагируя на американское давление, швейцарская фирма Allseas, владеющая крупнейшим в мире судном-трубоукладчиком, срочно прекратила свои действия в проекте, из-за чего он был вынужденно приостановлен. К этому моменту успели уложить свыше 2,3 тысячи км (93%).

«СП-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнёры — британо-нидерландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до €950 млн каждый. Оставшаяся половина средств — €4,75 млрд — приходится на «Газпром».

Pioneering Spirit, который укладывал трубы, собран из двух судов, являя собой гигантский катамаран. По сути это большой завод на двух баржах, где можно было хранить большой вес. Швейцарский трубоукладчик — это своеобразный мощный конвейер. «Академик Черский» меньше него по ширине, грузовместимости и другим характеристикам. Наше судно сможет брать значительно меньше груза на палубу, а это значит, что им придётся всё время подвозить трубы. Правда, сегодня много различного вспомогательного флота, и это будет как-то решено. Алексей Лебедев главный инженер ОАО «Инженерный центр судостроения» главный инженер ОАО «Инженерный центр судостроения»

Эксперт объяснил, что существует очень мало судов, предназначенных специально для трубоукладочных работ в море. А изначально «панамский» Pioneering Spirit и вовсе единственный в мире. Если этот корабль укладывал 4–5 км труб в день, то «Черский» сможет делать это примерно в 5–10 раз медленнее.

Я думаю, это будет авральная, можно сказать, героическая прокладка газопровода в ожидании иных санкций. Скорее всего, трубоукладка будет производиться в безостановочном режиме. Без ночей и выходных. Конечно, аренда Pioneering Spirit была дорогой, и «Черский» в этом смысле позволит сэкономить, однако сроки сдачи, допускаю, «съедут» значительно, и, скорее всего, сдать вовремя трубопровод вряд ли смогут. Хотя, конечно, иностранные партнёры, вовлечённые в «Северный поток — 2», подобный форс-мажор осознают и претензий предъявлять за задержку не будут, — сказал Лебедев.

Между тем, время не ждёт. Дело в том, что США угрожают ввести новые санкции за газопровод «Северный поток — 2». Американский конгресс готов принять ещё один законопроект о штрафных мерах, если РФ попытается достроить трубопровод. Как пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на неназванные источники из дипломатических кругов в Вашингтоне, санкционные ограничения могут коснуться компаний, инвестирующих в «СП-2», или же фирм, которые станут принимать российский газ по проложенным трубам.