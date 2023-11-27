Суд вернул СПБ Бирже заявление о банкротстве Арбитражный суд Москвы вернул СПБ Бирже заявление о банкротстве

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Арбитражный суд Москвы рассмотрел вопрос о принятии заявления СПБ Биржи о собственном банкротстве и вынес определение о возвращении этого заявления, передает РИА Новости со ссылкой на решение инстанции. О подаче заявки на банкротство сообщалось ранее в понедельник, 27 ноября.

Через канцелярию суда поступило заявление ПАО «СПБ Биржа» о признании его несостоятельным (банкротом). Определением от 27.11.2023 заявление возвращено, — заявили в суде.

После появления информации о банкротстве ценные бумаги компании потеряли свыше 13% стоимости на МосБирже. Однако представители акционерного общества опровергли данные сведения, уточнив, что по ценным бумагам проводится дискретный аукцион.

Также стало известно, что руководство СПБ Биржи ввело запрет на подачу заявок, касающихся ценных бумаг в нескольких иностранных валютах. Речь идет о бумагах в долларах США, евро, гонконгских долларах, а также в юанях. Причины принятия такого решения не раскрывались.

В начале ноября стало известно, что новым генеральным директором СПБ Биржи, включенной в санкционные списки США, стал Евгений Сердюков. Он сменил на этом посту Романа Горюнова, который принял решение выйти из состава совета директоров. Главной задачей Сердюкова на новой должности называлась разблокировка активов. Гендиректор подчеркивал, что СПБ Биржа обладает устойчивостью к шокам и достаточным уровнем капитала.