СПБ Биржа опровергла новости о банкротстве

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

СМИ со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти сообщили, что СПБ Биржа подала заявление на банкротство. Также сообщалось, что после этого ценные бумаги компании на МосБирже потеряли свыше 13%. Однако представители акционерного общества опровергли эти сведения, передает ТАСС.

В СПБ Бирже уточнили, что по ценным бумагам компании проводится дискретный аукцион. Вместе с тем информация о заявлении на банкротство по-прежнему размещена на сайте Арбитражного суда.

ПАО «СПб Биржа». Заявление о признании должника банкротом, — указано на сайте суда.

В начале ноября стало известно, что новым генеральным директором СПБ Биржи, включенной в санкционные списки США, стал Евгений Сердюков. Он сменил на этом посту Романа Горюнова, который принял решение выйти из состава совета директоров. Главной задачей Сердюкова на новой должности называлась разблокировка активов. Гендиректор подчеркивал, что СПБ Биржа обладает устойчивостью к шокам и достаточным уровнем капитала.

Минфин США 2 ноября ввел очередные санкции в отношении ряда российских граждан и компаний, в том числе СПБ Биржа. После этого торговая площадка приостановила торги российскими и иностранными ценными бумагами